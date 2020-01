Harvey, bambino col ciuccio decorato per il papà pompiere morto in Australia

"L'emergenza roghi può durare mesi". Il primo ministro australiano Scott Morrison, ha messo in guardia la sua popolazione sulla possibilità che i devastanti incendi, che infuriano da diverse settimane nel Paese, possano continuare per mesi. La paura, quindi, accompagnerà i cittadini in Australia ancora per diversi giorni e i vigili del fuoco continueranno ad aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Alcuni pompieri hanno perso la vita durante il loro preziosissimo lavoro. Tra loro, il padre di Harvey, la cui storia ha commosso l'intera Australia. Il bimbo, di soli 9 mesi, ha infatti ricevuto una medaglia da un militare per celebrare la prematura scomparsa del papà. E l'immagine di Harvey, ciuccio in bocca, ha inevitabilmente fatto il giro del mondo.