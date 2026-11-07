In Argentina oltre 40mila candidature in 24 ore per entrare nei servizi segreti

L'Argentina apre per la prima volta le porte dei propri servizi segreti attraverso un concorso pubblico per reclutare nuovi 007. La Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) ha messo subito le cose in chiaro: chi vuole candidarsi deve sapere che non ci sono orari, il livello di impegno richiesto è altissimo e i rischi sono concreti. Non proprio un impiego da sottovalutare così come non lo sono i requisiti: la Side cerca infatti profili con competenze in analisi strategica, operazioni, cyberintelligence, tecnologia, lingue straniere, studi regionali, controspionaggio e sicurezza. In poche ore all'annuncio hanno risposto migliaia di persone.