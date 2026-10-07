Germania, il flusso di soldi e quei duemila documenti top secret: ecco come la super-talpa negli 007 faceva il doppio gioco

Un ruolo, quello di talpa, che Manfred D. poteva svolgere in modo particolarmente proficuo essendo stato per diverso tempo - in particolare fino a marzo 2026, quando è andato in pensione - il responsabile d'ufficio di diversi presidenti del Bnd. E avendo dunque accesso libero e indisturbato a molti documenti secretati, in particolare quelli della cosiddetta "situazione dei servizi segreti" da consegnare presso la Cancelleria federale. Manfred D. è accusato di favoreggiamento nel tentativo di tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera.