Germania, ex capo Servizi segreti esteri fermato per spionaggio
La Procura federale sta indagando sulla base di gravi indizi di reato riguardanti attività di spionaggio e acquisizione illecita di segreti di Stato
© Afp
L'ex presidente del Bundesnachrichtendienst (Bnd), il servizio di intelligence estero della Germania, August Hanning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Lo scrive la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Oltre a Hanning, è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore identificato solo come Manfred D..
Hanning ha guidato il Bnd dal 1998 al 2005. Anche successivamente ha ricoperto ruoli di rilievo nell'apparato di sicurezza tedesco, servendo come Segretario di Stato presso il Ministero federale dell'Interno fino alla fine del 2009.
La notizia è stata successivamente confermata dalla procura federale tedesca. Hanning è stato arrestato a Bad Tölz-Wolfratshausen, nel sud della Germania. La procura non ha rivelato per conto di chi i due uomini siano sospettati di aver svolto attività di spionaggio.
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, la Procura federale sta indagando sulla base di gravi indizi di reato riguardanti attività di spionaggio e acquisizione illecita di segreti di Stato. Ad Hanning vengono inoltre contestati i reati di tentato alto tradimento e attività di intelligence illegale. Si sospetta che, dopo aver lasciato il servizio pubblico, Hanning abbia ottenuto e divulgato illegalmente - nell'arco di diversi anni - informazioni del Bnd classificate come segrete. A fornire tali informazioni all'ottantenne Hanning sarebbe stato un ex collaboratore del Bnd, che ricopriva una posizione dirigenziale all'interno dell'ente.