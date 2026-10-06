Germania, ex capo Servizi segreti esteri fermato per spionaggio

La notizia è stata successivamente confermata dalla procura federale tedesca. Hanning è stato arrestato a Bad Tölz-Wolfratshausen, nel sud della Germania. La procura non ha rivelato per conto di chi i due uomini siano sospettati di aver svolto attività di spionaggio.



Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, la Procura federale sta indagando sulla base di gravi indizi di reato riguardanti attività di spionaggio e acquisizione illecita di segreti di Stato. Ad Hanning vengono inoltre contestati i reati di tentato alto tradimento e attività di intelligence illegale. Si sospetta che, dopo aver lasciato il servizio pubblico, Hanning abbia ottenuto e divulgato illegalmente - nell'arco di diversi anni - informazioni del Bnd classificate come segrete. A fornire tali informazioni all'ottantenne Hanning sarebbe stato un ex collaboratore del Bnd, che ricopriva una posizione dirigenziale all'interno dell'ente.