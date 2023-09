Imam di una moschea di Birmingham in un video: "Ecco come lapidare una donna adultera"

L'imam della moschea Green Lane di Birmingham, Zakaullah Saleem, ha registrato un video su come "lapidare correttamente una donna adultera".

Le immagini, diffuse, qualche settimane fa in rete, sono poi state rimosse, secondo il quotidiano britannico The Mail on Sunday. "Si deve scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime, in modo da difendere il senso del pudore dell'adultera, dopo di che si possono cominciare a tirare le pietre", dice l'imam nel video.