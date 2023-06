Fratelli d'Italia: "Vietare moschee nei garage e nei capannoni"

La proposta di legge riguarda le norme urbanistiche e stabilisce che per le religioni che non hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato, le associazioni culturali che utilizzano un immobile non ne possono cambiare destinazione d'uso per adoperarla come luogo di culto.

Come ha spiegato il relatore Fabrizio Rossi (Fratelli d'Italia), la pdl "intende limitare l'applicazione della vigente disciplina, tenuto conto della proliferazione nell'ultimo decennio di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso". L'Islam è infatti l'unica religione, tra quelle maggiormente diffuse in Italia, a non aver sottoscritto un accordo con lo Stato.