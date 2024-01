Ilaria Salis, chi è l'italiana in catene che rischia 11 anni di carcere a Budapest

E' una maestra originaria di Monza di 39 anni in carcere dall’11 febbraio 2023 a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate. Salis avrebbe aggredito due neonazisti durante una manifestazione nella capitale ungherese. L’attivista era partita dall’Italia per unirsi a movimenti antifascisti che stavano lavorando a una contromanifestazione in occasione del Giorno dell’Onore.

La previsione era corretta. Il Giorno dell’Onore 2023 è stato contrassegnato da numerosi scontri. Quasi tutti filmati. Uno di questi video ritrae due neonazisti presi a manganellate l’11 febbraio da un gruppo di contromanifestanti a volto coperto, praticamente irriconoscibili. Per i magistrati ungheresi uno di quei manifestanti era Ilaria Salis, arrestata qualche ora dopo a bordo di un taxi con altre due persone. La prognosi per i due feriti fu di 5 e 8 giorni.

E' una celebrazione che si tiene ogni anno in Ungheria tra il 9 e il 12 febbraio. In quelle giornate la capitale magiara diventa la meta di tutta la galassia dell’estrema destra europea (dai neonazi agli skinheads). Il pretesto è la commemorazione delle gesta di un battaglione nazista che tentò di opporsi all’Armata Rossa nel 1945. Nel 2023 la tensione era particolarmente alta, con stampa internazionale e osservatori neutrali non ben accetti a Budapest.

Gli avvocati della donna hanno contestato l'impossibilità di visionare le immagini di quelle telecamere, prova regina dell’intera inchiesta. Da un punto di vista formale inoltre contestata anche la mancata traduzione degli atti giudiziari in inglese e in italiano , circostanza che ha impedito alla nostra connazionale di conoscere appieno i reati contestati. La difesa ha chiesto l'esame delle persone offese, la perizia di un consulente antropometrico e quella di un medico legale sulla natura “potenzialmente letale” (come sostiene l'accusa) delle botte prese da neonazisti.

Dopo un anno dimenticata nelle carceri ungheresi, Ilaria Salis è comparsa lunedì 29 gennario 2024 in un tribunale a Budapest per la prima udienza del processo. Una scena raccapricciante durata quasi quattro ore. Ilaria Salis era legata per le mani e i piedi, tenuta per una catena e sorvegliata su una panca da due agenti di un corpo speciale di polizia penitenziaria con giubbotto antiproiettile e passamontagna per non essere riconosciuti. I diritti umani possono attendere. Il processo, diventato un caso politico europeo, è stato aggiornato. Salis dovrà rimanere ancora a lungo in cella, visto che la prossima udienza è fissata al 24 maggio.

Come sta Ilaria Salis?

Per descrivere la situazione sono sufficienti le parole del padre, Roberto. "Appena dopo l'udienza siamo riusciti a parlare con lei per dieci minuti, mia figlia è in grado di motivare chiunque - ha spiegato Roberto Salis - ma in un anno è invecchiata di dieci. E' pallidissima, ha perso peso, ha le occhiaie e i capelli in un modo che non ho mai visto. Vederla incatenata così è una cosa che nessuno si augura di vedere in vita sua per chiunque, figuriamoci per una figlia”.





Chi è l'anarchico Gabriele Marchesi

La vicenda ha dei riflessi anche sul destino del 23enne anarchico di Milano, Gabriele Marchesi, imputato assieme a Salis. Per lui l'Ungheria ha chiesto la consegna attraverso un mandato d'arresto d'europeo. Il 13 febbraio deciderà la Corte d'appello di Milano. La Procura generale di Milano ha chiesto di respingere l'estradizione per la sproporzione fra i fatti contestati e le pene e per la situazione delle carceri nel Paese dell'est Europa. Il governo di Viktor Orban ha tempo fino a martedì 30 gennaio per inviare al Ministero della Giustizia una relazione che sarà trasmessa ai giudici sulle condizioni detentive