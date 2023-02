Il Papa ai religiosi del Sud Sudan: "Alzate la voce contro le ingiustizie"

Papa Francesco, nel corso dell'incontro con i religiosi e i preti del Sud Sudan, li ha invitati a schierarsi a favore dei più deboli.

"Per intercedere a favore del nostro popolo siamo chiamati anche noi ad alzare la voce contro l'ingiustizia e la prevaricazione, che schiacciano la gente e si servono della violenza per gestire gli affari all'ombra dei conflitti. Se vogliamo essere pastori che intercedono - ha sottolineato -, non possiamo restare neutrali davanti al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze perché, là dove una donna o un uomo vengono feriti nei loro diritti fondamentali, Cristo è offeso".