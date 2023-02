Congo, Papa Francesco ai giovani: non cedete a sporcizia corruzione

In Congo Papa Francesco, nell'incontro con i giovani a Kinshasa, chiede di dire sì all'"onestà e no alla corruzione".

"Diciamo insieme: no alla corruzione", ha chiesto il Pontefice, parlando in francese. Poi ha citato il caso di Floribert Bwana Chui che 15 anni fa venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di alimenti deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. "Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato. Ma, in quanto cristiano, prego', penso' agli altri e scelse di essere onesto, dicendo no alla sporcizia della corruzione".