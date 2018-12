Il figlio nasce morto, mamma mancata a Twitter: "Non ricordare il mio dolore"

An open letter to @Facebook , @Twitter , @Instagram and @Experian regarding algorithms and my son's birth: pic.twitter.com/o8SuLMuLNv

Bombardata di messaggi pubblicitari su pannolini, giocattoli e altri prodotti per bebé, Gillian Brockell non ce l'ha fatta più e con il suo lungo post prova a fermare gli algoritmi dei social network. "Lo so che sapevate che ero incinta, è colpa mia - è lo sfogo della donna, - non ho resistito a quegli hashtag come #30weekpregnant (incinta di 30 settimane) e ho persino cliccato su qualche pubblicità di abbigliamento per bambini che mi proponeva Facebook. Ma non avete visto anche quelle ricerche su Google sulle contrazioni o su 'il bambino non si muove'? E gli annunci con 'cuore spezzato' e 'nato morto'?".



Il post di Brockell in poche ore ha totalizzato decine di migliaia di interazioni, e punta il dito contro la pratica della profilazione degli utenti, utilizzata dai social per vendere pubblicità 'mirate'. "Per favore, compagnie tecnologiche, vi imploro - conclude la donna -. Se siete intelligenti abbastanza da capire che sono incinta, e anche che ho partorito, sicuramente lo siete anche per realizzare che il mio bambino è morto, e mandarmi messaggi pubblicitari conseguenti, o anche non mandarmene nessuno".