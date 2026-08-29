Hormuz, Pasdaran: affermazioni Usa sull'apertura dello Stretto sono "menzogne"

La Marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniana ha respinto le affermazioni del governo degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe nuovamente aperto, accusando Washington di diffondere "menzogne" per manipolare i prezzi del petrolio e nascondere i propri fallimenti militari. In una dichiarazione diffusa dalla tv di Stato "Irib", i Pasdaran hanno affermato che lo stretto resterà chiuso alle navi che non coordinano il passaggio con le autorità iraniane, almeno finché gli Stati Uniti non porranno fine alle loro operazioni militari e non saranno soddisfatte le condizioni di Teheran.