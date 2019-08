Hong Kong, nuovi scontri: la polizia spara colpi di pistola verso l'alto | E' il 12° week end di proteste

Manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi a Hong Kong con un'escalation che ha visto gli agenti puntare le pistole contro attivisti e giornalisti, sparando alcuni colpi di avvertimento verso l'alto. Le forze dell'ordine hanno anche schierato per la prima volta due automezzi con i cannoni ad acqua, che sono apparsi a Yeung Uk Road e Tai Ho Road, dopo il lancio di mattoni e molotov verso la polizia in tenuta antisommossa.

Tra gli striscioni uno a ricordare che "le 5 richieste importanti sono indispensabili". Il riferimento è all'elenco che il movimento ha inviato alla leadership dell'ex colonia senza aver ricevuto risposte. Sono il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina (malgrado la governatrice Carrie Lam l'abbia già definita "morta"), le dimissioni delle stessa Lam, il suffragio universale per votare il governatore e il Parlamento locali, un'indagine indipendente sull'operato brutale della polizia e la cancellazione delle accuse a carico di quanti sono stati arrestati nelle proteste.



Il via libera della polizia al corteo è maturato sabato all'ultimo momento, quando gli organizzatori hanno modificato il percorso con la partenza dal Kwai Chung Sports Ground invece che dal terminal degli autobus.