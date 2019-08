Hong Kong, attivisti di nuovo in piazza: catena umana lunga 40 km pro-democrazia

Una catena umana lunga quasi 40 chilometri: così gli attivisti pro democrazia di Hong Kong hanno manifestato venerdì nell'ex colonia britannica. Decine di migliaia di persone hanno preso parte all'iniziativa, formando tre "serpentoni". La manifestazione si è ispirata a quella tenutasi esattamente 30 anni fa in Lituania, Lettonia ed Estonia: allora due milioni di persone si unirono in una catena umana per chiedere l'indipendenza da Mosca.