Hans Peter Spitzner, l’ultimo fuggitivo del Muro di Berlino

"Dobbiamo andare a Ovest!"- Nel 1989 la Germania dell’Est era in fermento. Le proteste contro il regime comunista si intensificavano e molti cercavano disperatamente di fuggire verso l’Occidente. Spitzner, allora 35enne, insegnante di professione, già nel mirino della Stasi, la famigerata polizia segreta del Paese, decise che era giunto il momento di rischiare tutto per la libertà. Sua moglie si trovava già in Occidente, le era stato concesso un permesso per andare in Austria per il compleanno di una zia. Aveva deciso che non sarebbe stata lei a tornare, ma che lui e la figlia dovevano raggiungerla.