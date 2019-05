Guy Verhofstadt: “Il governo di Salvini e Di Maio è un problema"

Guy Verhofstadt , capogruppo e candidato per l’ Alde (il Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali e per l'Europa) alle prossime elezioni europee del 26 maggio, parla alla trasmissione di Tgcom24 “Cavoletti da Bruxelles”, spiegando i motivi di come in Italia la formazione liberale non sia così forte. “Perché tutti gli italiani sono illiberali, quindi non c’è bisogno di un partito liberale. Scherzi a parte in Italia abbiamo il partito +Europa di Emma Bonino che spero possa avere un buon risultato e possa entrare nel Parlamento Europe".

"Insieme a +Europa - prosegue Verhofstadt - noi vogliamo iniziare un nuovo movimento al centro del Parlamento Europeo. Vogliamo farlo con Macron, con Sandro Gozi che è un italiano candidato in Francia. Un gruppo europeista con tutti i liberali, i progressisti, i centristi e i democratici. Penso che possa essere una cosa importante perché da quando è nato il Parlamento Europeo, nel 1979, la maggioranza l’hanno sempre avuta due grandi partiti, i conservatori e i socialisti. E per la prima volta questo si deve cambiare, è necessario fare un accordo con noi per un programma di riforme in Europa. C’è un problema nell’Unione Europea ed è che l’Europa è ancora una confederazione di Stati membri, invece che essere una vera unione”.



Sugli attacchi a Conte e a Salvini ribadisce: “Ho attaccato Conte perché questo governo di Salvini e Di Maio è veramente un problema. Comanda Salvini, che dice che un futuro migliore per l’Italia è possibile all’interno dei confini italiani, senza considerare l’Europa. Ma questo non è vero, il futuro dell’Italia è al centro dell’Unione Europea. Non serve un’Italia che non vuole cooperare con gli altri membri dell’Unione o che vuole solo collaborare con Orban o con la Polonia”.