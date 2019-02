12 febbraio 2019 21:31 Ue, i Liberali a Conte: "Burattino di Salvini e Di Maio" | Il premier: "Lo è chi risponde alle lobby, non io" Ira di Salvini dopo lʼattacco di Verhofstadt al presidente del Consiglio: "Vergognosi fli insulti dei burocrati europei"

"Mi domando per quanto tempo ancora lei sarà il burattino mosso da Salvini e da Di Maio". Lo ha detto il capogruppo dei Liberali al Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, intervenuto alla plenaria a Strasburgo. Immediata la replica del presidente del Consiglio: "Io burattino non lo sono e non mi sento, forse i burattini sono coloro che rispondono a lobby, gruppi di potere e gruppi di affari".

Secondo Verhofstadt, l'Italia "è passata da Paese fondatore a fanalino di coda dell'Unione. Tutto è cominciato non con Conte ma con il malgoverno sotto Berlusconi. Il malgoverno è peggiorato sotto il vostro governo, sotto Salvini e Di Maio, i veri capi di questo governo". Un governo che, secondo Verhofstadt, è "antieuropeo e apertamente odioso verso altri Stati della famiglia europea, un governo che ha impedito all'Ue di essere unita verso Maduro. Per quanto tempo ancora presidente Conte sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio?".



Parole che hanno suscitato immediate reazioni in Aula, tanto che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha preso la parola per ricordare che "il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sul governo italiano bensì sul futuro dell'Europa".

"Mi domando per quanto tempo ancora Conte sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio" Guy Verhofstadt#StaseraItalia pic.twitter.com/odx5AzKSFq — Stasera Italia (@StaseraItalia) 12 febbraio 2019