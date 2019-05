Weber spiega a Tgcom24 la sua idea di Europa: "I miei alleati sono tutti quelli che vogliono un’Ue più forte"

A poche settimane dalle elezioni europee, il capolista Ppe Manfred Weber illustra a Tgcom24 la sua idea d'Europa. "Cerco partner che vogliano rafforzare l’Unione europea - spiega - A livello globale ci sono la Cina, l’America, la Russia, e noi possiamo avere successo solo se uniamo le forze, se stiamo insieme. Credo in un’Ue forte e i miei alleati sono tutti quelli che hanno la stessa convinzione. Non è quindi una questione di posizione politica ma di visione d'Europa. Cercare nemici a Parigi, a Berlino, a Bruxelles non aiuta, non rafforza l’Ue. È quello per cui combatto".

"Dobbiamo capire che possiamo competere solo se lavoriamo insieme, soprattutto per quanto riguarda la situazione economica. Per creare crescita in Italia, ma anche nel resto dell’Ue, dobbiamo essere uniti. Per questo prometto e propongo per i prossimi cinque anni un forte e ambizioso piano di investimenti per modernizzare le nostre infrastrutture e per creare posti di lavoro anche in Italia", aggiunge.



Concentrandosi soprattutto sul nostro Paese, aggiunge: "L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea, una delle più grandi nazioni dell’Europa e credo che abbia un posto primario. E’ anche una delle più grandi economie dell’Unione e quindi deve avere un ruolo importante. Spero che possa mantenere questo impegno".



"C’è molto da fare - conclude - Dobbiamo creare crescita, cooperazione. Non possiamo creare sicurezza per combattere il terrorismo o il crimine organizzato senza cooperazione nel continente e non possiamo dare ai giovani un buon futuro senza una Università interconnessa. Per questo mettiamo insieme le forze e lavoriamo insieme. Questa è la migliore soluzione migliore".