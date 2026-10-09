Attacco ucraino nella regione di Belgorod: due morti

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo regionale e riportato dall'agenzia Tass. "La scorsa notte il distretto di Belgorod è stato preso di mira dalle forze armate ucraine. Due persone sono rimaste uccise e quattro, tra cui un bambino, ferite", si legge nel comunicato. Secondo quanto riferito dalla squadra di soccorso, una coppia sposata è morta a causa dell'impatto di una granata contro un'abitazione privata nel villaggio di Razumnoye. Quattro persone sono rimaste ferite: l'uomo ha riportato contusioni e abrasioni superficiali alla schiena e alla spalla, mentre la moglie e il figlio di 10 anni hanno riportato lesioni lievi.