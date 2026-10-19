Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto agli omologhi di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, di incontrarsi il mese prossimo per discutere una soluzione alla guerra in Ucraina, in un formato che escluderebbe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferiscono fonti informate citate dal quotidiano Wall Street Journal. Putin avrebbe avanzato l'idea durante un colloquio telefonico con Trump il 9 ottobre. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha confermato che sono in corso discussioni, precisando che non esiste ancora un'intesa né in merito alla riunione né all'agenda. Un alto funzionario statunitense ha aggiunto che Trump non ha accettato la proposta, ma potrebbe considerarla nell'ambito degli sforzi tesi a porre fine al conflitto.