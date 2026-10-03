Attacco russo a Kiev: colpito un altro ponte | Droni contro la città di Hostomel: quattro feriti tra cui una bambina
Sotto attacco la struttura Nord della capitale ucraina. Nei giorni scorsi i raid avevano preso di mira quella Sud
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Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "Il Ponte Nord è stato colpito. I servizi di emergenza sono in arrivo", ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza, in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte Sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko.
Il sindaco di Kiev: "Situazione drammatica"
Il sindaco Vitaly Klitschko nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova "in una situazione drammatica" a causa degli incessanti attacchi russi. "Non possiamo più fingere che la vita possa continuare come in tempo di pace! - ha scritto su Telegram - il nemico sta facendo a pezzi Kiev: distrugge infrastrutture critiche, reti logistiche, abitazioni e strutture sociali. L'aggressore ha preso nuovamente di mira il nostro sistema energetico. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la città operativa nonostante questi attacchi continui e distruttivi".
Droni su Hostomel
Intanto, sempre nella notte, la Russia ha lanciato un attacco con droni contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev, colpendo alcuni magazzini e ferendo, secondo quanto riferito dalle autorità, quattro persone, tra cui una bambina. Lo riporta la testata Kyiv Independent. Il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kiev, Tymur Tkachenko, ha riferito che due uomini e una donna hanno riportato numerose ferite in seguito all'attentato. Una bambina di 8 anni è stata colpita da una scheggia a un arto inferiore, ha aggiunto Tkachenko. Almeno una delle vittime ferite è stata ricoverata in ospedale.