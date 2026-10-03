Attacco russo a Kiev: colpito un altro ponte | Droni contro la città di Hostomel: quattro feriti tra cui una bambina

Il sindaco Vitaly Klitschko nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova "in una situazione drammatica" a causa degli incessanti attacchi russi. "Non possiamo più fingere che la vita possa continuare come in tempo di pace! - ha scritto su Telegram - il nemico sta facendo a pezzi Kiev: distrugge infrastrutture critiche, reti logistiche, abitazioni e strutture sociali. L'aggressore ha preso nuovamente di mira il nostro sistema energetico. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la città operativa nonostante questi attacchi continui e distruttivi".