Guerra, portavoce del ministro russo Lavrov: "Ucraini fanno di tutto per non far uscire civili ad Azovstal"

"Tutte le persone che si trovano da tanti giorni nel territorio di

Azovstal

Marija Zakharova

"Zona Bianca"

hanno già avuto la possibilità di uscire attraverso i corridoi umanitari, ma gli ucraini fanno di tutto per non far uscire i civili". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo,, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Giuseppe Brindisi a. "La propaganda del regime di Kiev fa di tutto per non permettere l'uscita di tutte le persone non armate - continua Zakharova, che punta il dito contro gli ucraini - è una tattica ben definita da Zelensky e dal suo team. Stanno cercando di utilizzarli come scudo umano per coprirsi. Tutte le persone che sono in quel territorio possono uscire e garantiamo sicurezza e assistenza a chi volesse uscire tramite i corridoi umanitari predisposti".

La portavoce di Lavrov poi aggiunge: "Il livello di fake news è molto alto e già centinaia di persone hanno già lasciato il territorio di Azovstal, se ci sono ancora persone lì è perché il regime di Kiev le sta terrorizzando". E sulla propaganda,

Zakharova

sostiene che il ministero degli Esteri russo è al lavoro costante per cercare di verificare le fonti: "Abbiamo diffuso solo le notizie di cui avevamo certezza - ha detto - e smentito quelle di cui non c'era certezza, ma è difficile perché ci sono ancora i combattimenti. La mia sensazione è che gli italiani non sanno quello che è successo in Ucraina e nel Donbass in questi 8 anni: è una posizione comoda considerare che la storia parta da oggi".