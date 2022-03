Guerra in Ucraina, le immagini dell'edificio civile di Kiev bombardato

In collegamento con la trasmissione di Canale 5, l'inviato di Mediaset Fausto Biloslavo, mostra in diretta lo stato del quartiere residenziale di Kiev bombardato dai russi alle prime ore del mattino. "Apparentemente non c'è nessun obiettivo militare da queste parti - commenta l'inviato - qui ci sono solo case civili. I sopravvissuti all'attacco ora stanno cercando di portare via quello che possono".

"Qui era pieno di gente - racconta in mezzo alle macerie Biloslavo - molte persone al momento del bombardamento probabilmente dormivano. Il missile o l'ordigno è caduto al centro del quartiere e ha distrutto tutte le case e gli edifici circostanti. Sono in tanti, dalle otto di questa mattina, a cercare i propri cari tra i rottami".