Il museo del Cremlino di Mosca era pronto a inaugurare una mostra sulla storia dei duelli.

Tra i pezzi più importanti dovevano esserci alcune spade di inestimabile valore provenienti dall'Inghilterra, ma non sarà così. La regina Elisabetta, infatti, si è opposta al prestito delle armi da collezione come segno di boicottaggio per l'invasione russa dell'Ucraina.