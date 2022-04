Guerra in Ucraina, l'inviato Fausto Bilolsavo: "Orrore come in Bosnia"

"Sulle immagini di

Bucha

Fausto Biloslavo

"Mattino Cinque News"

c'è bisogno di un'inchiesta indipendente e immediata per capire di cosa si tratta. L'unica cosa certa è che questo orrore mi ricorda altri orrori come quella in Bosnia. Stiamo scivolando sempre più verso il peggio". È il racconto di guerra dell'inviato di Mediaset,, a

Anche a

Kharkiv

la situazione è drammatica: "Mi sto dirigendo in un posto dove i razzi dei russi hanno provocato 7 morti, 35 feriti di cui tre bambini - aggiunge Biloslavo - ma anche nelle ultime ore ho visto palazzi di dieci piani sventrati e ancora in fiamme con gli inquilini che entravano ancora dentro per portarsi via i fagotti con le poche cose che avevano".