Guerra in Ucraina, il generale Camporini: "Minaccia nucleare di Putin è reale"

"La minaccia nucleare di Putin è stata molto esplicita e deve essere presa sul serio". Ospite a "Mattino Cinque News" il generale Vincenzo Camporini parla dell'invasione delle truppe russe in Ucraina e dà il suo punto di vista sulla vicenda. "È stata fatta per dire agli altri stati di lasciargli campo libero e di non immischiarsi perché è una storia che riguarda soltanto lui".

L'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare aggiunge che non c'è nessun rischio che la Nato si "immischi", data l'assenza di basi giuridiche per intervenire. "Non possiamo tuttavia escludere che alcuni Paesi possano decidere di supportare il governo ucraino con l'invio di rifornimenti di vario tipo", precisa Camporini.