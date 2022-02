Draghi: "Ambasciata a Kiev pronta a qualsiasi decisione"

Il premier italiano Mario Draghi ha riferito alla Camera sulla situazione in Ucraina.

"L'Ambasciata italiana a Kiev è aperta, pienamente operativa, e mantiene i rapporti con le autorità ucraine - ha detto -, in coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela degli italiani residenti. L'Ambasciata resta in massima allerta ed è pronta a qualsiasi decisione". Draghi ha anche detto in mattinata avrebbe dovuto sentire il presidente ucraino Zelensky ma questi non era più disponibile perché nascosto a Kiev.