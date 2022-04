Guerra in Ucraina, Biloslavo: "In Donbass si aspetta la battaglia finale"

“Tra sabato e domenica siamo andati sui due fronti più caldi, sulle prime linee ucraine. I militari sono decisi a resistere, ma sanno benissimo che a breve arriverà la zampata della Russia".

Fausto Biloslavo racconta a "Mattino Cinque News" come si stanno muovendo le truppe russe in Ucraina.

In attesa della battaglia finale - "Anche guardando la cartina si capisce che le truppe russe stanno preparando una manovra a tenaglia.

si teme il peggio"

Si sta

In Donbass sono tutti pronti per la battaglia definitiva, che le autorità di Kiev dicono sarà come quelle della Seconda Guerra Mondiale"

Anche noi stiamo preparando una exit strategy per allontanarci da qui, perchéracconta ancora Biloslavo che aggiunge: "cercando di riprendere le evacuazioni con i treni, dopo la strage della stazione di Kramatorsk.

L'obiettivo russo è una strada strategica -

"Questa è una tattica da Seconda Guerra Mondiale che i russi hanno fatto spesso anche con i nostri alpini sul Don"

Dal Donbass l'esercito russo sta avanzando, bombardando pesantemente, sta combattendo in cittadine piccoline per arrivare alla strada, che taglia in due la regione per chiudere in una sacca la parte ucraina.conclude l'inviato.