Guerra in Ucraina, il racconto dalla "strada della morte": "Gli ucraini hanno guadagnato terreno"

Corpi senza vita di ucraini e russi, carcasse di mezzi militari e auto di civili.

"La strada della morte"

l'inviato Fausto Biloslavo

fuori Kharkiv è una zona di nessuno, dove le forze russe e ucraine in alcuni punti distano solo 400 metri. "Ci troviamo in prima linea con le forze ucraine su uno dei fronti. - racconta- Ci sono i droni russi che si muovono sopra la nostra testa, il timore è che se vedono i giornalisti possano indirizzare i tiri dell’artiglieria in questa zona".

“Poco lontano da qui c'è la tangenziale soprannominata la strada della morte

- continua Biloslavo - ieri l'abbiamo percorsa con le forze ucraine e abbiamo visto carcasse di mezzi militari, cadaveri di civili ucraini abbandonati e il corpo di un ufficiale russo, forse lasciato sul campo in fretta e furia, per compiere la ritirata. Qui gli ucraini hanno spinto tantissimo in questa direzione, guadagnando terreno".