Guerra in Ucraina, a "Mattino Cinque News" le immagini dal fronte vicino a Kiev

L'inviato di Mediaset Fausto Biloslavo ha mostrato in diretta a "Mattino Cinque News" le immagini delle distruzioni dal fronte a ovest di Kiev, vicino al piccolo aeroporto che è stato teatro di battaglia. "Stamattina stiamo sentendo il rombo del cannone, si scambiano colpi di artiglieria - ha detto Fausto Biloslavo - queste sono le macerie dei combattimenti, dei bombardamenti che ci sono stati per il controllo di questo piccolo ma strategico aeroporto a ovest di Kiev, sempre nella capitale ma nei sobborghi".

"I patrioti difendono Kiev e non vogliono sentire parlare di compromesso - ha aggiunto Biloslavo - anche se è giusto che il Presidente ucraino lo cerchi per uscire da questo tunnel terribile della guerra che queste distruzioni alle mie spalle dimostrano".

"Quelli che stanno sulle barricate - ha spiegato l'inviato di Mediaset - quelli che si sono armati, che hanno preparato le Molotov, che hanno le mine, siamo appena passati da una barricata piena di mine pronte ad essere messe in mezzo alla strada, quelli sicuramente non la sentono la storia del compromesso, non ne vogliono sapere, perché significherebbe riconoscere la Crimea e il Donsbass russi".