I combattenti volontari arrivano in Ucraina, la storia di Ian: "Ho 62 anni e faccio il fotografo, ora voglio aiutare"

"La politica ha messo le sanzioni, noi dobbiamo mettere gli stivali e le truppe in campo per fermare Putin". È il racconto di Ian, fotografo 62enne di origini inglesi, che a "Quarta Repubblica" spiega perché ha deciso di arrivare fino alla cittadina polacca di Medyka per sostenere come volontario l'esercito ucraino nella resistenza all'invasione russa.





"Quando Putin avrà preso tutta l'Ucraina sarà troppo tardi, vedete anche voi come a loro manchi il supporto militare - ha spiegato Ian - l'idea è quella di dare un po' più di tempo alle sanzioni, ma bisogna muoversi su due fronti". E aggiunge: "Questo scenario è simile a quello della Seconda Guerra mondiale - ha detto - i politici devono rendersi conto che qui moriranno migliaia di soldati. So di poter morire, ma anche io voglio aiutare l'Ucraina che, pur non essendo nella Nato, è Europa". E sui russi, Ian ha le idee chiare: "Capisco che loro vedano Putin come un'icona perché per loro ha portato il benessere nel loro Paese, ma a loro voglio dire: se vogliono una prospettiva devono tornare sui loro passi".