Prosegue la guerra in Medio Oriente.

Israele accelera l'operazione su Gaza, con raffiche di artiglieria e raid "senza precedenti" che hanno causato il blackout totale di Internet e delle comunicazioni: mai così tanti aerei sono decollati per i blitz nell'enclave palestinese. Secondo il portavoce dell'esercito, l'incursione serale non è però l'attesa invasione di terra annunciata da giorni. L'esercito israeliano - ha aggiunto - sta facendo tutto il possibile per evitare perdite di civili, ma questa è "una guerra", una guerra che Hamas "ha iniziato". Hamas denuncia "un massiccio tentativo di Israele di penetrare coi carri armati nella Striscia". Poi spiega che le Brigate Qassam hanno "sventato un'incursione di terra israliana a Beit Hanoun e nella parte orientale di Bureij". Intanto l'Assemblea Generale dell'Onu approva la bozza su una tregua umanitaria ma boccia quella relativa alla condanna di Hamas. Immediata la presa di posizione di Israele: "Oggi è un giorno che passerà alla storia nell'infamia - ha detto l'ambasciatore Gilad Erdan -, un giorno buio per l'Onu che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità. Perché difendete degli assassini, dei terroristi che decapitano bambini? Vergogna".