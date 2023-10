Israele: "Pronti a entrare a Gaza, ora più attacchi" | Salta la dichiarazione finale al vertice de Il Cairo

L'esercito di Israele ha lanciato un pesante bombardamento a Rafah, la città in cui si trova il valico che collega l'Egitto con la Striscia di Gaza. L'attacco è avvenuto durante il passaggio del convoglio di aiuti umanitari destinati ai palestinesi. Lo riporta il corrispondente sul posto di Al Jazeera che ha descritto "una scena di consegna di aiuti umanitari sotto un bombardamento di massa". Durante il raid il dipartimento della protezione civile locale è stato colpito e distrutto. Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza era stato finalmente aperto al transito degli aiuti umanitari per la popolazione palestinese all'interno della Striscia. Sono però passati solo 20 camion. Le merci in entrata a Gaza sono state trasferite dai camion egiziani a doppio container a 30 camion già presenti nel lato palestinese del valico. Questi aiuti vengono adesso smistati fra quelli che saranno diretti all'Unrwa (l'ente dell'Onu per i rifugiati) e quelli destinati alla Mezzaluna Rossa palestinese. Al termine del trasbordo delle merci il lato egiziano del valico viene chiuso e non si prevede, a quanto si apprende, il passaggio di persone. Così l'appello del segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha esortato "tutte le parti a mantenere aperto il valico di Rafah per consentire il continuo movimento di aiuti che sono indispensabili per il benessere della popolazione di Gaza".

Prosegue la guerra in Medio Oriente giunta al giorno 16.

Si conclude con un nulla di fatto il vertice per la pace de Il Cairo: è infatti saltata la dichiarazione finale per via di uno scontro di vedute tra i Paesi del mondo arabo e l'Occidente. L'esercito israeliano pronto all'attacco via terra: intanto da stasera verranno effettuati più bombardamenti su Gaza. Il valico di Rafah, in Egitto, dopo che sono entrati nella Striscia i primi 20 convogli con gli aiuti, è stato richiuso. Blinken ha ringraziato Egitto, Israele e Nazioni Unite per aver facilitato il passaggio. Il segretario Usa ha chiesto di mantenere aperto il valico per consentire "il continuo passaggio di aiuti". Intanto Hamas libera due ostaggi americani: sono madre e figlia. E dichiara: "Ci sono contatti in corso" con i mediatori arabi, Egitto e Qatar, per la liberazione di altri ostaggi civili". Il premier Meloni: "Serve de-escalation, non diventi scontro tra civiltà". Il presidente palestinese Abu Mazen: "Non lasceremo mai la nostra terra". Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant: "Hezbollah ha deciso di partecipare ai combattimenti, pagherà un alto prezzo".