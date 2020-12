Gran Bretagna via dall'Europa, ma il padre di Johnson si "ribella" al figlio: "Voglio diventare cittadino francese"

Dopo il divorzio definitivo tra la Gran Bretagna e l'Unione europea , che sancisce il successo di Boris Johnson , anche nella famiglia del premier c'è qualcuno che non ci sta. Si tratta di Johnson senior, Stanley, il padre di Boris, che pur di restare cittadino europeo è disposto a cambiare nazionalità. Ha così fatto domanda per diventare cittadino francese, mantenendo così i suoi legami con l'Europa.

"Io sono francese" - "In effetti, io sono francese - spiega a Rtl Radio -. Mia madre è nata in Francia, sua madre era francese come anche suo nonno. Quindi, in effetti richiedo qualcosa che mi spetta. E questo mi rende molto felice".

"Mi sento e sarò sempre europeo" - Stanley Johnson, si legge su "Politico", esprime poi tutta la sua convinta "europeità". "Sono sempre stato un europeo, questo è certo - afferma -. Non si può dire agli abitanti della Gran Bretagna che non sono europei". E aggiunge, parlando in francese: "L'Europa è qualcosa di più di un mercato unico. Avere un legame con l'Unione europea è importante".