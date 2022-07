Gran Bretagna,Truss guadagna terreno su Sunak fra gli iscritti Tory

Sono la ministra degli Esteri Liz Truss e l'ex ministro dell'Economia Rishi Sunak a contendersi la poltrona di primo ministro del Regno Unito, dopo le dimissioni dell'ex premier Boris Johnson arrivate il 7 luglio in seguito a un'ondata di defezioni che hanno fatto collassare il suo governo.

A lle 22 italiane i due candidati si affronteranno per la prima volta in un faccia a faccia televisivo, in onda sulla Bbc . Intanto la Truss, rispetto al suo rivale, inizia a prendere un ampio vantaggio nei sondaggi fra gli iscritti Tory per la corsa alla leadership del partito conservatore e alla carica di primo ministro.