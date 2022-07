Dimissioni Boris Johnson: ecco chi sono i possibili successori

Tra i favoriti prendono quota i nomi di Rishi Sunak e Ben Wallace , ma la corsa per la leadership dei Tory e quindi per il ruolo di primo ministro è ancora apertissima. Ecco i nomi più gettonati tra gli oltre dieci pretendenti dichiarati e potenziali suggeriti dai bookmakers iniziano ora ad allineare ai nastri di partenza, in attesa che il Comitato 1922, il gruppo parlamentare dei Tory, fissi lunedì prossimo il calendario delle votazioni.

L'addio ufficiale di Boris Johnson al numero 10 di Downing Street ha fatto scattare nel giro di poche ore il toto-nomi dei suoi possibili successori. Tra i favoriti prendono quota i nomi di Rishi Sunak e Ben Wallace, ma la corsa per la leadership dei Tory e quindi per il ruolo di primo ministro è ancora apertissima.

Ben Wallace -

Al momento è lui il favorito, l'attuale ministro della Difesa, nonché ex ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Ben Wallace, 52 anni, al fianco di Johnson fino alla fine nonostante i caratteri molto distanti. Wallace, pur non avendo mai sostenuto la Brexit, si è costruito in questi anni la fama fedelissimo di Johnson. Negli ultimi mesi ha inoltre potuto rafforzare la propria immagine ponendosi all'interno della cerchia degli alleati occidentali come garante della linea dura contro l'invasione russsa in Ucraina. I sondaggi interni al partito conservatore lo indicano come favorito alla successione di Johnson.

Rishi Sunak -

Giovane e brillante, Rishi Sunak è anche lui tra i nomi più favoriti in queste ore di agitazione politica. Ex cancelliere dello Scacchiere, cioè ministro delle Finanze, sono state proprio le sue dimissioni - insieme a quelle del collega Sajid Javid - a innescare la crisi che ha portato all'addio di BoJo. Ma il banchiere 42enne di origini indiane condivide con il suo potenziale predecessore la macchia di aver violato il lockdown nell'ambito del partygate.

Sajid Javid -

Dopo il tentativo del 2019, quando si candidò alla leadership dei conservatori, arrivando quarto, potrebbe tentare di nuovo l'impresa anche Sajid Javid. Cinquantadue anni, origini pakistane e molti ruoli importanti alle spalle, in primis quello di ministro della Salute.

Liz Truss -

È stata già definita da più voci la "Thathcher del Duemila". Stiamo parlando di Liz Truss, l'attuale ministro degli Esteri che giuà in tempi non sospetti è stata più volte indicata tra i possibili successori di Johnson. Prima donna conservatrice a rivestire questo incarico e seconda nella storia britannica dopo Margaret Beckett, la sua austerità potrebbe però per alcuni ostacolarla nella corsa verso Downing Street.

Jeremy Hunt - Non in pole position, ma comunque tra i papabili secondo i bookmakers britannici c'è anche l'ex ministro degli Esteri e della Salute, il 55enne Jeremy Hunt sfidò Johnson nelle elezioni del 2019 per la nomina del nuovo primo ministro. È stato un accannito sostenitore di Theresa May, tanto da essere definito "Theresa con i pantaloni".

Tom Tugendhat -

Ex ufficiale dell'esercito anche lui, Tom Tugendhat non ha mai avuto incarichi di governo ed è indicato tra gli storici avversari di BoJo. Già a Gennaio in un'intervista al Times si era detto disposto a candidarsi alla guida del partito conservatore e quindi del governo, qualora Johnson fosse stato costretto a lasciare a causa del partygate.

Michael Gove -

Segretario di Stato per le comunità e le amministarzioni locali, Michael Gove, 54 anni e un passato nel giornalismo - è stato anche editorialista del Times - Gove ha avuto un ruolo di primo piano nel governo di Johnson, questo almeno fino a prima dello scoppio della crisi interna ai Tory: dopo aver invitato l'ormai ex primo ministro a dimettersi, è stato destituito dallo stesso Johnson che lo ha definito "serpente".

Nadhim Zahawi -

È stato nominato in questi giorni cancelliere dello Scacchiere dopo le dimissioni di Sunak, Zajawi, 55 anni, ha origini curde-irachene. È arrivato nel Regno Unito quando aveva 11 anni come rifugiato. Negli ultimi due anni ha potuto consolidare la propria immagine grazie al lavoro svolto in qualità di sottosegretario per le vaccinazioni contro il Covid-19.