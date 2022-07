Gb, Johnson: "Nessuno è indispensabile in politica, sosterremo ancora l'Ucraina"

Per questo accolgo le richieste dei parlamentari e da oggi inizia un processo per scegliere questo leader". Lo ha detto il premier dimissionario britannico, Boris Johnson , annunciando che resterà in carica fino all'elezione di un successore alla guida dei Tories prevista per ottobre. " A Westminister c'è un vento di cambiamento - ha aggiunto -. In politica nessuno è indispensabile" . Johnson ha quindi assicurato che " la Gran Bretagna continuerà a sostenere l'Ucraina" anche dopo la sua uscita di scena.

"Ho concordato con sir Graham Brady (presidente del comitato del 1922), che il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora e il

calendario sarà annunciato la prossima settimana

"l'interesse pubblico sarà servito”

", ha chiarito Johnson. “Oggi abbiamo nominato i nuovi ministri nei posti vacanti”, ha detto ancora, sottolineando che fino a quando non sarà trovato il suo sostituto,. A "Westminister c'è un vento di cambiamento", ma "in politica nessuno è indispensabile” e "sosterrò il mio successore" ha assicurato. "Abbiamo un ottimo sistema che produrrà un leader che porterà avanti questo paese anche nei in momenti difficili".

Il futuro del Regno Unito “è insieme" e sarà “dorato”

, ha continuato il premier britannico. "Essere primo ministro è di per sé una esperienza di formazione: ho viaggiato in ogni parte del Regno Unito e ho trovato così tante persone dotate di una tale sconfinata originalità britannica e così disposte ad affrontare vecchi problemi in nuovi modi. Anche se le cose a volte possono sembrare oscure ora, il nostro futuro insieme è d'oro”, ha affermato Johnson.

BoJo si è detto

"immensamente orgoglioso"

Brexit

restrizioni Covid

crescita economica

occupazione

di aver portato a compimento lanei suoi tre anni a capo del governo. Il premier, inoltre, ha rivendicato tra i suoi meriti quello di aver fatto uscire il Paese dalleper primo in Europa, di aver portato a casa un anno die il record assoluto dinel Regno. Ha comunque ammesso che la maggioranza del Partito Conservatore vuole ora un altro leader e che che alcuni saranno "felici" del suo addio, insistendo tuttavia a dirsi fiero, seppure rimpiangendo l'impossibilità di portare a termine altri grandi progetti del programma.

"Ho cercato di convincere i miei colleghi che sarebbe stato bizzarro cambiare con un mandato così ampio e con così tante cose da fare e obiettivi importanti raggiunti" e "considerando gli scenari economici complessi", “

sono dispiaciuto di non essere riuscito a convincere il Parlamento e il partito"

"sono triste di rinunciare al miglior lavoro del mondo"

ma "vi assicuro che il vostro interesse verrà servito in ogni momento", ha assicurato infine Johnson.