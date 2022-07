Gb, media: Johnson si dimette ma resterà in carica fino all'autunno

Una decisione maturata dopo che una

delegazione di suoi fedelissimi

Nadhim Zhawi

hanno chiesto a Johnson di dimettersi

altri 4 ministri hanno deciso di lasciare l'esecutivo

e il neo cancelliere dello Scacchiere britannico,e dopo che nella giornata di giovedì: il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, quello per la sicurezza, Damian Hinds, quello per la Scienza, George Freeman, e la ministra del Tesoro, Helen Whately.

Secondo la Bbc, la

campagna elettorale

per prendere il posto di Johnson è cominciata da un po': le lettere di dimissioni presentate da membri del governo in questi giorni, infatti, conterrebbero delle indicazioni rilevanti in tal senso. Rishi Sunak, dimessosi da cancelliere dello Scacchiere, ha messo in evidenza le sue differenze "fondamentali" in tema di economia rispetto al premier uscente. Sajid Javid, che si è dimesso da ministro della Salute, ha posto l'accento sulle barriere che ha dovuto superare nella vita. Anche il neo cancelliere dello Scacchiere britannico, Nadhim Zhawi, Nadhim Zahawi, ha ammesso che la sua vicinanza al premier uscente potrebbe avere un'influenza sulla corsa per la nuova leadership conservatrice. Sempre secondo laBbc, Suella Braverman ha espresso interesse per la corsa e potrebbero essere interessati, fra gli altri, anche Penny Mordaunt, Tom Tugendhat e Jeremy Hunt.

Riguardo ai ministri che hanno lasciato nella giornata di giovedì, Lewis, Hinds e Freeman hanno pubblicato le loro lettere di dimissioni sui rispettivi account Twitter. Un "governo dignitoso e responsabile si basa su onestà, integrità e rispetto reciproco: è motivo di profondo rammarico personale per me dover lasciare il governo poiché non credo più che quei valori devono rispettati", ha scritto Lewis motivando le sue dimissioni da ministro, sottolineando che "una decisione di lasciare il governo non viene soprattutto mai presa alla leggera, in un momento così critico per l'Irlanda del Nord".

"È stato un enorme privilegio e responsabilità ricoprire il ruolo di ministro della Sicurezza. Non devono volerci le dimissioni di membri di colleghi, ma per il nostro Paese, e confidando nella nostra democrazia, occorre un cambio di leadership". Ha scelto queste parole per lasciare il ministro per la Sicurezza Hind .