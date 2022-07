Gb, cosa succederà dopo le dimissioni di Johnson: la road map

I possibili scenari tra i conservatori -

aprire le candidature a breve

Le dimissioni di Johnson hanno innescato la corsa al suo successore alla guida dei Tory. Tutti i legislatori conservatori possono candidarsi e i funzionari del partito potrebbero. Una volta che i candidati si saranno presentati, saranno i legislatori conservatori a decidere votando in una serie di turni. Ogni volta, il candidato con il minor numero di voti si ritirerà fino a quando non rimarranno solo due contendenti.

A seconda del numero di candidati, il processo potrebbe essere completato anche in pochi giorni. I

due candidati finali

leader dei conservatori e primo ministro

saranno sottoposti al voto dei membri del partito in tutto il Paese (circa 180.000 persone) tramite voto per corrispondenza. Si prevede che questo processo richiederà diverse settimane, con un calendario preciso stabilito dal Comitato 1922 che gestisce le elezioni del partito. Il vincitore del voto diventerà, senza bisogno di elezioni nazionali. L'elenco dei probabili contendenti non è ancora definitivo, anzi sembra allungarsi di ora in ora: il capo del Tesoro Rishi Sunak, dimessosi di recente, il suo successore Nadhim Zahawi, la ministra degli Esteri Liz Truss, la procuratrice generale Suella Braverman e il ministro della Difesa Ben Wallace.





Chi è il primo ministro adesso -

Johnson non potrà comunque rimanere in carica

un leader ad interim

Pur essendosi dimesso da leader del partito, Johnson è ancora primo ministro, e lo sarà fino all'elezione del suo successore. La predecessora Theresa May è rimasta in carica per più di un mese tra l'annuncio delle sue dimissioni e la scelta di Johnson come nuovo leader dei Tory. Ma per molti conservatorianche perché ha perso in questi giorni fin troppi ministri che hanno rassegnato le dimissioni in segno di protesta. Chiedono che si dimetta da premier e cheprenda le redini. In quel caso tra i nomi più papabili c'è quello del vice primo ministro Dominic Raab.

Un'altra crisi? -

Johnson non mostra alcun segno di cedimento

il numero insufficiente di ministri

Eppure, nonostante le previsioni di molti,. Giovedì ha nominato diversi nuovi ministri per sostituire quelli che ha perso e ha detto che "serviranno come me finché non ci sarà un nuovo leader". I disordini già in atto all'interno dell'esecutivo britannico potrebbero anche peggiorare nel caso di un eventuale rifiuto di Johnoson nel caso fossero espressamente i funzionari del partito a fare pressione sul primo ministro affinché si dimetta. Il governo ha già dovuto cancellare le attività in Parlamento per. Lo ha sottolineato anche Gavin Barwell, ex capo dello staff della premier Theresa May, che a proposito della situazione attuale nel governo britannico ha detto: "Ci si chiede se il primo ministro sarà in grado di guidare un governo ad interim, nel frattempo ci sarà un numero sufficiente di ministri?".