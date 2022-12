Gran Bretagna, le molestie sessuali in strada diventeranno reato con pene fino a due anni di carcere

In Gran Bretagna le molestie sessuali, tra cui fischi, catcalling, che avvengono per strada diventeranno reato con pene detentive sino a due anni.

Lo ha reso noto il governo in una nota. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", secondo i piani sostenuti dal ministro dell'Interno Suella Braverman. Braverman ha dichiarato che sosterrà le proposte di modifica della legge sull'ordine pubblico del 1986 per creare un nuovo reato di "molestie sessuali pubbliche", nella speranza di incoraggiare più persone a denunciare tali episodi alla polizia.