Gran Bretagna, arrestati con l'accusa di stupro quattro ragazzini tra i 12 e i 14 anni

I quattro sono sospettati di aver commesso violenza in branco nei confronti della ragazzina, loro coetanea. La vittima è stata affidata al sostegno di un team di psicologi messo a disposizione della famiglia dalle autorità investigative della Greater Manchester Police. I quattro fermati restano al momento in custodia presso strutture di sorveglianza minorile.

Sgomento in Inghilterra

La vicenda ha destato molto clamore in Inghilterra, perché quella della violenza giovanile è una piaga in costante crescita nel Paese, soprattutto nelle aree urbane. Sgomento e orrore per l'accaduto non solo nella comunità locale ma anche, appunto, a livello nazionale.