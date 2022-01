Google coccola i suoi dipendenti: si allungano vacanze pagate e congedi parentali

Più giorni liberi per i dipendenti che lavorano con Google: cinque giorni in più per chi vuole andare in ferie senza perdere neppure un dollaro dello stipendio e ben sei settimane in più per chi assiste i figli. Cresce anche la soglia dei giorni a disposizione per chi si occupa di un familiare malato, che si alza fino otto settimane pagate.