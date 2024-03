Gommone naufragato, morto uno dei 2 migranti soccorsi dalla Ocean Viking

E' morto nella notte uno dei due migranti prelevati dalla Ocean Viking, che aveva soccorso in mare il gommone naufragato al largo della Libia con 25 superstiti.

L'uomo era stato prelevato mercoledì sera in elisoccorso direttamente dalla nave per essere portato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era stato portato in Rianimazione, già in condizioni critiche. Ancora non si sa nulla di lui: né l'età, né il nome, né il Paese di origine. L'altro migrante soccorso è in Rianimazione all'ospedale Ingrassia di Palermo. Nel naufragio del gommone nel Mediterraneo sarebbero morte circa 60 persone.