Migranti, Ong: "Almeno 60 morti in un viaggio su un gommone verso l'Italia"

Due superstiti svenuti dopo il soccorso

Tra i superstiti, due sono stati evacuati dalla Guardia costiera italiana nella notte e trasportati in ospedale in Sicilia. I due, secondo quanto afferma Sos Mediterranée, sono svenuti a bordo della nave e il personale medico a bordo non è riuscito a rianimarli. E' così scattata la procedura di evacuazione medica da parte della Guardia costiera.