"Gold card" di Trump, aperte le prenotazioni online per la cittadinanza americana

È online il sito trumpcard.gov, dove è possibile iscriversi alla lista d'attesa per ottenere la "gold card", il discusso programma promosso da Donald Trump che offre ai cittadini stranieri un percorso verso la cittadinanza americana, in cambio di un pagamento di 5 milioni di dollari. "The Trump Card!", ha scritto il presidente su Truth. Il progetto, che secondo il presidente non necessita di approvazione da parte del Congresso, non garantisce la cittadinanza automatica ma soltanto un accesso preferenziale, la cui procedura rimane tuttavia vaga.