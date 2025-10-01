Global Sumud Flotilla, l'Europa si divide: posizioni a confronto tra governi e istituzioni Ue

Un nuovo fronte diplomatico si apre in Europa attorno alla Global Sumud Flotilla, la missione navale di attivisti diretta verso Gaza nel tentativo di consegnare aiuti umanitari nonostante il blocco israeliano. Secondo gli organizzatori, la Flotilla ha già subito episodi di disturbo in mare e attacchi con droni, che hanno danneggiato qualche imbarcazione ma non causato vittime gravi. La spedizione ha suscitato reazioni divergenti tra i governi europei, con l'Italia che ha ritirato il supporto navale e richiama all'interruzione, mentre altre capitali e Bruxelles oscillano tra prudenza diplomatica, richiami al diritto internazionale e appelli per la protezione dei civili. Intanto i media globali (BBC, Guardian, Le Monde, Al Jazeera) mantengono un'attenzione costante, sottolineando l'elevato rischio di una crisi in mare e la dimensione simbolica della missione.