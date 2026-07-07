Gli Stati Uniti hanno revocano la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. "Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati: l'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta", ha spiegato il funzionario. E ha sottolineato: "Le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo".
La decisione ufficializzata dal dipartimento del Tesoro
L'amministrazione Usa ha deciso di revocare la licenza temporanea accordata a Teheran per la vendita del petrolio, in risposta ai nuovi attacchi sferrati dall'Iran nei confronti di tre navi commerciali nello Stretto di Hormuz. La decisione, ufficializzata dal dipartimento del Tesoro, in una nota, azzera temporaneamente una delle concessioni inserite nel memorandum d'intesa stilato da Washington e Teheran per arrivare a un cessate il fuoco definitivo nella regione.
Nessun commento da parte di Teheran
In giornata, l'Agenzia britannica per il coordinamento del traffico marittimo (United KingdomMaritime Trade Operations, Ukmto) aveva dato notizia di una nave cisterna colpita al largo dell'Oman da un drone non identificato. Successivamente, il giornalista di Axios Barak Ravid ha riportato l'attacco nei confronti di una terza nave commerciale in transito nello Stretto.
Non c'è stata alcuna risposta dalla capitale iraniana, né alcuna rivendicazione di responsabilità. Il 21 giugno il Dipartimento del Tesoro aveva revocato le precedenti sanzioni per consentire la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana fino al 21 agosto, dopo la firma di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran.