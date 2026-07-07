Gli Stati Uniti hanno revocano la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. "Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati: l'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta", ha spiegato il funzionario. E ha sottolineato: "Le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo".

