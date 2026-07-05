Funerali Khamenei, alla cerimonia di commiato manca l'erede Mojtaba

Tre figli della defunta guida spirituale iraniana Ali Khamenei, Mostafa, Masoud e Meisam, hanno partecipato oggi - 5 luglio - per la prima volta alla cerimonia di commiato, per pregare in onore del padre. L'altro figlio di Khamenei e suo successore, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che non si è più visto in pubblico dopo la sua nomina, non ha partecipato né alle preghiere né alla cerimonia di commiato, iniziata sabato. Le preghiere sono state guidate dall'Ayatollah Jafar Sobhani, di 97 anni. I funerali si terranno lunedì a Teheran.