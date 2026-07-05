Speciale Guerra in Iran
Secondo giorno di celebrazioni

Funerali Khamenei, alla cerimonia di commiato manca l'erede Mojtaba

Si commemorano anche altri quattro membri della famiglia, tutti uccisi il primo giorno di guerra. Presenti altri tre figli 

05 Lug 2026 - 08:15
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A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche.

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Tre figli della defunta guida spirituale iraniana Ali Khamenei, Mostafa, Masoud e Meisam, hanno partecipato oggi - 5 luglio - per la prima volta alla cerimonia di commiato, per pregare in onore del padre. L'altro figlio di Khamenei e suo successore, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che non si è più visto in pubblico dopo la sua nomina, non ha partecipato né alle preghiere né alla cerimonia di commiato, iniziata sabato. Le preghiere sono state guidate dall'Ayatollah Jafar Sobhani, di 97 anni. I funerali si terranno lunedì a Teheran.

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Gli slogan "Kill Trump" alla cerimonia

 Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim, legata ai Pasdaran, mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitavano a "uccidere Trump" e "uccidere Bibi", invocando vendetta per la morte di Khamenei. Le frasi sugli striscioni sono scritte in inglese, non in persiano.

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