L'Iran ha ufficialmente dato inizio a sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di combattimento sotto il fuoco israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America" e "vendetta, vendetta". La cerimonia funebre ha avuto inizio nella mattinata del 3 luglio e si concluderà con la sepoltura giovedì, 9 luglio. Con Khamenei esposte anche le salme dei familiari morti durante i raid di febbraio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati.