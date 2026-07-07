Iran, petroliera colpita da proiettile non identificato a Hormuz

L'emittente televisiva statale iraniana "Irib", citando fonti anonime, ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello Stretto di Hormuz stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman con il sostegno della Marina statunitense. Secondo l'emittente televisiva, la nave sarebbe stata attaccata dall'Iran dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Al momento, tuttavia, nessuna autorità iraniana ha confermato né smentito questa ricostruzione. Negli ultimi giorni l'Iran ha intimato alle navi di non utilizzare la rotta meridionale attraverso le acque omanite, sostenendo che ogni transito nello Stretto di Hormuz debba essere coordinato con le autorità di Teheran.