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Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei: assente il figlio Mojtaba | L'11 luglio nuovi colloqui Usa-Iran, forse a Islamabad
Intanto l'Idf arresta decine di coloni che tentavano di penetrare in Siria. Times of Israel: "Volevano fondare insediamenti nella zona"
© Ansa
Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-statunitense lo scorso 28 febbraio. Le esequie pubbliche di massa proseguono con l'esposizione della bara alla moschea di Mosalla. Gli uffici pubblici e privati di Teheran rimangono chiusi, accompagnati dal blocco totale del traffico privato nel centro cittadini e la chiusura dello spazio aereo, come riferisce l'agenzia di stampa Isna. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri. Sul fronte diplomatico in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata; tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Bürgenstock.
Guerra in Iran
Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata; tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Bürgenstock. I colloqui rientrano negli sforzi volti a mantenere vivo il processo diplomatico, dopo che il 18 giugno Stati Uniti e Iran hanno siglato un memorandum d'intesa finalizzato a ripristinare la pace in Asia occidentale. Il 21 giugno si sono tenuti incontri a livello tecnico in Svizzera, con Pakistan e Qatar nel ruolo di mediatori; il prossimo vertice dovrebbe concentrarsi sul programma nucleare iraniano, sull'allentamento delle sanzioni, sui beni iraniani congelati all'estero e sulle questioni legate alla sicurezza regionale.
In Iran proseguono i funerali della Guida suprema Ali Khamenei. Lo spazio aereo di Teheran rimarrà chiuso per l'intera durata di oggi nell'ambito delle cerimonie funebri. I voli saranno sospesi negli aeroporti internazionali di Mehrabad e dell'Imam Khomeini, mentre domani 7 luglio riprenderanno solo a Mehrabad. Il 9 luglio saranno inoltre sospesi i voli sulla citta' nord-orientale di Mashhad e le operazioni dell'aeroporto internazionale Shahid Hasheminejad per la cerimonia finale di sepoltura. Nel resto del Paese il traffico aereo proseguirà regolarmente, salvo le limitazioni previste per Mashhad. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, 56 anni, non parteciperà alle cerimonie funebri per ragioni di sicurezza, citando le persistenti minacce di Israele. Secondo quanto riferito, Khamenei sarebbe rimasto gravemente ferito nell'attacco in cui sono morti il padre e quattro familiari.