Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei: assente il figlio Mojtaba | L'11 luglio nuovi colloqui Usa-Iran, forse a Islamabad

Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio secondo quanto riportato dal quotidiano Dawn, che cita fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata; tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Bürgenstock. I colloqui rientrano negli sforzi volti a mantenere vivo il processo diplomatico, dopo che il 18 giugno Stati Uniti e Iran hanno siglato un memorandum d'intesa finalizzato a ripristinare la pace in Asia occidentale. Il 21 giugno si sono tenuti incontri a livello tecnico in Svizzera, con Pakistan e Qatar nel ruolo di mediatori; il prossimo vertice dovrebbe concentrarsi sul programma nucleare iraniano, sull'allentamento delle sanzioni, sui beni iraniani congelati all'estero e sulle questioni legate alla sicurezza regionale.